Вдребезги пьяный белгородец угнал чужие «Жигули»

Количество алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в десять раз превышало допустимую норму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 5 на 6 июня на улице Пролетарской внимание инспекторов ДПС Старого Оскола привлек темно-синий «ВАЗ-2107», двигавшийся навстречу патрульному автомобилю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Водитель, увидев полицейских, резко изменил направление движения. Автоинспекторы остановили машину нарушителя. За рулем находился 25-летний староосколец. Документов на автомобиль, как и прав у него не было.

По внешним признакам подозреваемый находился в состоянии опьянения. При прохождении освидетельствования выяснилось, что количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе в десять раз превышало допустимую норму. Полицейские связались с владельцем «ВАЗа» и установили, что машину угнали с парковки в микрорайоне Ольминского. Задержанный пояснил, что хотел на чужом автомобиле уехать в Белгород.

По предварительным данным, 24-летний собственник припарковал «Жигули» возле жилого дома и забыл запереть его. Ключи остались в замке зажигания. Злоумышленника арестовали на десять суток в соответствии с ч. 3 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ. Кроме того в соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.