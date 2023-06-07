Белгородец похитил с банковской карты матери свыше 16 тысяч рублей

Злоумышленник зашел в мобильное приложение банка и перевел себе на карту 16 300 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 54-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковского счета пропали деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летнийнигде не работающий сын белгородки.

По предварительным данным, мужчина попросил у матери телефон, якобы что-то посмотреть. Находясь в затруднительном финансовом положении, он зашел в мобильное приложение банка и перевел себе на карту 16 300 рублей. Деньги злоумышленник потратил, совершая покупки в различных магазинах областного центра. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.