Белгородские приставы сообщили о проделках телефонных мошенников

Судебный пристав-исполнитель не рассылает ссылки на платежные системы, не принимает платежи на банковские карты и по номеру телефона. Фото: Алексей СЕРГУНИН

УФССП России по Белгородской области предупреждает граждан о резком увеличении попыток обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.

Злоумышленники звонят по телефонам, представляются сотрудниками службы судебных приставов, информируют граждан о наличии задолженности, и требуют в кратчайшие сроки погасить долги при помощи переводов на банковскую карту. УФССП России по Белгородской области рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных звонков, не поддаваться на провокации мошенников и не перечислять по их требованию деньги на указанный ими расчетный счет.

Важно знать, что судебный пристав-исполнитель не рассылает ссылки на платежные системы, не принимает платежи на банковские карты и по номеру телефона. Проверить информацию о наличии исполнительного производства или его отсутствии, уточнить размер задолженности можно не только в Банке данных исполнительных производств и на сайте Госуслуг, но и операторов по телефону группы телефонного обслуживания Управления: 8 (4722) 31-24-60.