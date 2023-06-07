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НовостиОбщество7 июня 2023 12:15

В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 126 заработает система вход/выход

Теперь карту нужно будет прикладывать два раза
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 9 июня для оплаты проезда пассажирам маршрута № 126 «Энергомаш — с. Ерик» нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 134,147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

Напомним, расписание и схемы движения маршрутов опубликованы на интерактивной карте.