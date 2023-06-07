В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 126 заработает система вход/выход

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 9 июня для оплаты проезда пассажирам маршрута № 126 «Энергомаш — с. Ерик» нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 134,147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

Напомним, расписание и схемы движения маршрутов опубликованы на интерактивной карте.