«Грады» со стороны Украины атаковали белгородский город Шебекино 7 июня 2023

Сегодня, 7 июня, Шебекино накрыли из РСЗО «Град». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня после обстрела со стороны Украины села Графовки повредили школу и Дом культуры. Тем временем, при атаке на село Грузское повреждены 11 тракторов.