Белгородец похитил телефон у 82-летней пенсионерки

Проходивший мимо злоумышленник, увидев телефон, забрал его, скрылся и продал. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду обратилась 82-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила о пропаже мобильного телефона. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

По предварительным данным, потерпевшая находилась на своем дачном участке и оставила мобильник на крыльце постройки. Сама пенсионерка в это время занималась грядками. Проходивший мимо злоумышленник, увидев телефон, забрал его, скрылся и продал. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.