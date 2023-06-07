В Белгородской области собрали почти 300 тонн мусора

В этом году экологический флешмоб стартовал 1 апреля и длился месяц. Несмотря на погодные условия и непростую обстановку, белгородцы присоединились к борьбе с несанкционированными свалками. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Начальник управления экологического и охотничьего надзора региона Андрей Гоц вручил диплом победителя и переходящий кубок администрации Ракитянского района. По итогам акции с территории муниципалитета вывезено почти 75 тонн мусора.

За активное участие в экочеллендже дипломами отмечены администрация города Белгорода и администрация Белгородского района. Победитель и активные участники получили памятные подарки – ель и сирень. Зелёные насаждения станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайна в муниципалитетах победителей. Всего за время проведения флешмоба с территорий районов и городских округов убрали почти 300 тонн мусора.