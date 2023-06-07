Два миллиона рублей просили за белгородского бизнесмена похитители

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области расследует уголовное дело по пп. «а», «в», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с применением насилия), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в марте этого года в вечернее время трое жителей Старого Оскола похитили местного предпринимателя, у которого требовали два миллиона рублей. Задержать злоумышленников удалось благодаря совместным действиям следователей следственного управления и сотрудников УФСБ России по Белгородской области.

Сейчас похитители находятся в изоляторе. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлении, сбор и закрепление доказательственной базы.