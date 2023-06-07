В Белгородской области вдоль дорог расчищают лесопосадки и полосу отвода

С 1 июня самоходные мульчеры работают на территории Стригуновского сельского поселения по трассе Бессоновка – Солохи – Стригуны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для валки и дробления древесно-кустарной растительности в щепу используется самоходный мульчер. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства регионаю

В Борисовском районе предстоит расчистить почти 15 гектаров территории. С поставленными задачами уже справились по трассам Зыбино – Крюково, Борисовка – Хотмыжск – Никитское – Русская Березовка, привели в порядок насаждения в районе Крюковского леса в сторону села Трефиловка.

С 1 июня самоходные мульчеры работают на территории Стригуновского сельского поселения по трассе Бессоновка – Солохи – Стригуны. В планах также участки от большого перекрестка на объездной дороге в сторону Высокого и возле поворота к санаторию «Красиво».

В этом году работы ведутся в пяти муниципалитетах. В Ивнянском, Ракитянском и Красногвардейском районах запланированные объемы уже выполнены. В ближайшее время подрядчик зайдет на объекты Старооскольского горокруга.