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НовостиСпорт7 июня 2023 7:15

Белгородец Дмитрий Важинский стал бронзовым призером чемпионата России по ММА

Турнир прошел в Ханты-Мансийске
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Важинский.

Дмитрий Важинский.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В чемпионате страны по смешанному боевому единоборству приняли участие 107 человек из 38 регионов России. Из них 40 бойцов стали призёрами и победителями чемпионата. По итогам турнира среди мужчин в весовой категории до 77,1 кг третье место занял Дмитрий Важинский. Тренируется наш спортсмен на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Невского в Старом Осколе под руководством Романа Волошко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский боец Вадим Немков со второй попытки побил американца Кори Андерсона.