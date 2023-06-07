Белгородец Дмитрий Важинский стал бронзовым призером чемпионата России по ММА

Дмитрий Важинский. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В чемпионате страны по смешанному боевому единоборству приняли участие 107 человек из 38 регионов России. Из них 40 бойцов стали призёрами и победителями чемпионата. По итогам турнира среди мужчин в весовой категории до 77,1 кг третье место занял Дмитрий Важинский. Тренируется наш спортсмен на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Невского в Старом Осколе под руководством Романа Волошко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский боец Вадим Немков со второй попытки побил американца Кори Андерсона.