В Белгороде аферисты обманули 28 человек, но при этом избежали тюремных сроков

Злоумышленникам назначен штрафам на общую сумму один миллион 50 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На скамье подсудимых оказались двое руководителей одной из частных клиник. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Их незаконную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления УМВД России по региону в 2019-м году.

Фигуранты заключили со страховой медицинской организацией договор об оказании гражданам помощи - дистанционной ударно-волновой литотрипсии - по полису ОМС. Пользуясь неосведомленностью пациентов о возможности получить медицинские услуги на безвозмездной основе и их болезненным состоянием, злоумышленники брали с них плату. Помимо этого, для получения выплат осужденные направляли в страховую организацию недостоверные сведения, намерено завышая количество проведенных сеансов ударно-волновой литотрипсии либо указывая имеющиеся в распоряжении данные пациентов, которым они не оказывали медицинские услуги.

Всего было выявлено более 200 эпизодов необоснованного получения медицинским центром выплат. Общая сумма похищенных из бюджета денег составила около три миллиона рублей. Кроме того, жертвами обмана стали 28 пациентов, у которых злоумышленники похитили 549 тысяч.

Уголовное дело насчитывало свыше 30 томов, а судебное разбирательство по нему длилось более 2,5 лет. Фигуранты признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования) и 28 преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленникам назначено наказание в виде пяти и трех лет лишения свободы условно со штрафами на общую сумму один миллион 50 тысяч рублей. Помимо этого, на стадии судебного разбирательства они полностью возместили причиненный гражданам и государству ущерб.