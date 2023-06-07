Жителей белгородского приграничья могут отправить в Тульскую и Владимирскую области

Сегодня, 7 июня, в традиционном обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о возможности на время уехать из приграничных районов в Тульскую и Владимирскую области. А детей ждут в Крыму.

- Все, у кого есть желание, не только Шебекинского округа, но и всех приграничных муниципалитетов, пожалуйста, обращайтесь через свои администрации – мы максимально быстро будем формировать поезда, автобусы, отправлять в те регионы, которые предложили принять наших детей. Безопасное, яркое лето должно быть у каждого ребенка, несмотря на все сложности, которые сейчас у нас есть вдоль границы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять субъектов РФ примут у себя детей из приграничных районов Белгородчины.