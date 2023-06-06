В среду 7 июня в Белгороде потеплеет до 26 градусов

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков все еще не предвидится. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью не превысит 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 21 до 26 градусов.

В областном центре ночью 11-13 градусов тепла, днем потеплеет до 24-26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что в теплую сухую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травы не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.