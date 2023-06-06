Белгород стал победителем во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

фото: @beladm31.

На всероссийском конкурсе Белгород набрал наибольшее количество баллов в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений».

В Москве прошла церемония награждения победителей. К присутствующим обратился министр экономического развития РФ Максим Решетников.

- «Муниципальная практика» за последние годы стала мощным конкурсом. Число заявок увеличилось в 6 раз. По решению президента федеральное правительство в десятки раз увеличило финансирование конкурса. Помощь в реализации инициатив получили свыше 200 муниципалитетов. Более 4 млрд рублей было направлено на развитие экономики, финансов, градостроительства, цифровизации, - отметил Решетников.

От Белгорода диплом победителя получил заместитель мэра по ЖКХ Александр Лоскутов. Вручил его заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.

- Администрация и дальше будет следовать курсом на внедрение лучших муниципальных практик, повышая качество управления, а, значит, и уровень жизни белгородцев, - отметил Александр Лоскутов.