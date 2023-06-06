В Белгородской области больше 7 тысяч шебекинцев досрочно получат пенсии в июне

В Белгородской области сотрудники СФР России собрали информацию о пенсиях, пособиях и других выплатах для жителей Шебекино и Шебекинского района, которые были вынуждены покинуть места проживания из-за участившихся обстрелов. В Этом месяце пенсию выплатят досрочно.

- На сегодняшний день более семи тысяч жителей Шебекинского городского округа получают пенсию через отделения Почты России, и нам как никогда важно в кратчайшие сроки доставить им выплаты. Для этого нам нужно оперативно сформировать списки и направить их в УФПС Белгородской области. Сейчас сложное время, и оставить наших пенсионеров без средств существования мы не имеем права, - рассказала управляющая ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.