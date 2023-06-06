Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 14:31

В Белгородской области «Поезда здоровья» направят в ПВР

Помогать эвакуированным гражданам будут врачи Шебекинской ЦРП и поликлиники Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области «Поезда здоровья» направят в ПВР.

В Белгородской области «Поезда здоровья» направят в ПВР.

В Белгородской области изменился формат работы «Поездов здоровья». Передвижные пункты отправят в пункты временного размещения для оказания медицинской помощи эвакуированным жителям региона. Такое решение принял глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Медицинскую помощь будут оказывать врачи Шебекинской ЦРБ и поликлиники Белгорода. С 6 июня мобильный комплекс начал работать в ПВР в Новом Осколе. С 7 июня – в ПВР Яковлевского городского округа и Белгорода в общежитии НИУ БелГУ.

- Лекарственные препараты есть в необходимом количестве — мы оперативно перераспределяем их между медицинскими организациями области. Вместе мы справимся со всеми трудностями, - заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.