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НовостиПроисшествия6 июня 2023 13:54

Пожар на одной из улиц Белгорода не связан с работой ПВО

Мэрия областного центра прокомментировала возгорание в 4-м Заводском переулке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пожар на одной из улиц Белгорода не связан с работой ПВО.

Пожар на одной из улиц Белгорода не связан с работой ПВО.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгорода прокомментировали информацию о пожаре в 4-м Заводском переулке в областном центре. После работы системы ПВО в ряде пабликов стали распространяться сообщения о возгорании и задымлении, якобы на одну из улиц города «что-то упало». В мэрии пояснили, что пожар носит бытовой характер.

В 15 часов 32 минуты поступило сообщение о задымлении в районе 4-го Заводского переулка областного центра. На место происшествия сразу выехали пожарные расчеты. По прибытии огнеборцы установили, что горит хозяйственная постройка. Причины возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара.