Белгородская полиция помогает жителям Шебекино эвакуироваться из обстреливаемого города. Фото: скриншот видео

Сотрудники полиции Белгородской области и территориальных органов несут службу в городе Шебекино, который регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Правоохранители помогают мирным жителям покинуть опасную территорию.

Для эвакуации шебекинцев, среди которых немало пожилых людей, используется специальный транспорт. Находясь под обстрелами противника, полицейские вывезли в безопасные места уже более 250 человек.

Помимо этого, с риском для жизни правоохранители обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества.