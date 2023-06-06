Энергетики призывают белгородцев объяснить детям об опасности игры вблизи ЛЭП и подстанций

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Белгородэнерго» призывает родителей потратить немного времени и провести с детьми беседу о необходимости соблюдать меры осторожности вблизи линий электропередачи и подстанций.

Нельзя подходить к оборванным проводам ближе, чем на 8-10 метров. Если провод под напряжением, вокруг растекается ток и образуется так называемая зона «шагового напряжения». Если все же оказался в такой зоне, выходить нужно исключительно «гусиным» шагом: пятку к носу – нос к пяте, не отрывая ступней от земли.

Очень опасно подходить к трансформаторным подстанциям, рисовать на них, а тем более проникать внутрь, а также игнорировать предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение!», «Опасно для жизни!», «Не влезай – убьет!». Обращайте на них внимание!

Объясните вашим детям, что о повреждении энергооборудования следует сразу сообщить взрослым или по телефону прямой линии энергетиков 8 800 220-0-220 или 112.

- Наша главная задача – максимально доступно донести до юной аудитории важность соблюдения элементарных правил безопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Наши сотрудники ведут регулярную просветительскую работу по профилактике электротравматизма. В период летних каникул, когда дети чаще остаются без присмотра взрослых, проводить такие уроки особенно важно. Мы призываем родителей и педагогов не оставаться в стороне, ведь только совместными усилиями можно воспитать в наших детях осторожность и уважение к правилам поведения в охранной зоне энергообъектов.