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НовостиПолитика6 июня 2023 12:37

Губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородом

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородом.

Губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородом.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня днем над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, вчера, 5 июня, ПВО дважды отразила атаку ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля.