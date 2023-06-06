Губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня днем над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, вчера, 5 июня, ПВО дважды отразила атаку ВСУ. Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля.