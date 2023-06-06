В Грайворонскую ЦРБ Белгородской области поступили 14 реанимационных приборов Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Грайворонскую ЦРБ поступило 14 современных высокотехнологичных реанимационных прибора. В числе медоборудования 8 прикроватных многофункциональных кардиомониторов и 6 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Приборы поступили в больницу в мае, в настоящее время проводится их подключение. Врачи ЦРБ проходят ознакомительный курс по работе с новым медоборудованием.

- Поступившие приборы направлены на техническое обеспечение важнейших направлений современной медицины — интенсивную терапию и реаниматологию. Задача оборудования — с использованием новейших методов, методик и режимов помочь человеку в кратчайшее время справиться с заболеванием и восстановить здоровье, – рассказал главный врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов.