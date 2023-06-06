Белгородец незаконно оформил кредит на жителя Воронежа

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району установили личность подозреваемого в незаконном оформлении кредита. Оказалось, что злоумышленник, некоторое время проживавший в поселке Майский, является жителей Старого Оскола.

По предварительной информации, 17-летний оскольчанин получил персональные данные 42-летнего жителя Воронежа и оформил на него займ в размере 6000 рублей.

Молодой человек потратил полученные деньги на личные нужды. Об имеющейся задолженности потерпевший не знал до предъявления претензий микрофинансовой организацией.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.