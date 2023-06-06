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НовостиПолитика6 июня 2023 11:35

Больше 800 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье

Об этом во время брифинга рассказала министр строительства области Оксана Козлитина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Заявления на конкретную квартиру или дом подписали 818 белгородцев.

Заявления на конкретную квартиру или дом подписали 818 белгородцев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера во время брифинга министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1242 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 818 белгородцев.

- На сегодняшний день заключены 357 контрактов с застройщиками, из которых на стадии строительства – 238 квартир, готовые жилые помещения – 119 квартир, из них – 62 квартиры – уже вручены ключи, остальные также готовы к передаче в собственность. Работа с жителями продолжается в индивидуальном порядке, сегодня выезжаю на повторную встречу с середянами для ответа на вопросы, которые требовали дополнительной проработки. Также индивидуально встречаемся и с другими пострадавшими, – подчеркнула глава Минстроя.

Напомним, что в Белгородской области с февраля 2023 года приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, утративших жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. По решению Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.