Больше 800 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье

Заявления на конкретную квартиру или дом подписали 818 белгородцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера во время брифинга министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1242 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 818 белгородцев.

- На сегодняшний день заключены 357 контрактов с застройщиками, из которых на стадии строительства – 238 квартир, готовые жилые помещения – 119 квартир, из них – 62 квартиры – уже вручены ключи, остальные также готовы к передаче в собственность. Работа с жителями продолжается в индивидуальном порядке, сегодня выезжаю на повторную встречу с середянами для ответа на вопросы, которые требовали дополнительной проработки. Также индивидуально встречаемся и с другими пострадавшими, – подчеркнула глава Минстроя.

Напомним, что в Белгородской области с февраля 2023 года приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, утративших жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. По решению Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.