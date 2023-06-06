Белгородская пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам больше 4 млн рублей

Около четырех часов подряд оскольчанка отправляла деньги мошенникам. Фото: "КП" Архив

Очередной жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Старого Оскола. Она сообщила правоохранителям, что лишилась квартиры в одном из микрорайонов города.

Полиция установила, что 19 мая пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и убедил пожилую женщину в том, что мошенники продали принадлежащую ей квартиру. Однако, по заверению злоумышленника, сделка еще не вступила в законную силу и ее можно аннулировать. Для этого якобы необходимо срочно продать жилье, а деньги перевести на безопасный счет.

Оскольчанка в течение десяти дней через агентство недвижимости нашла покупателя и продала квартиру по заниженной стоимости. Заподозрив неладное, риэлторы пытались отговорить пожилую женщину от сделки, но пенсионерка была непреклонна. Она сослалась на то, что хочет срочно уехать к сыну.

Деньги от продажи жилья – 4 млн рублей – пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, перевела на предоставленные счета. Около четырех часов подряд оскольчанка отправляла деньги мошенникам, которые после их получения перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции призывают граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета. Для проверки информации всегда обращайтесь в правоохранительные органы самостоятельно.