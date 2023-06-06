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НовостиПроисшествия6 июня 2023 10:36

Белгородская пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам больше 4 млн рублей

По указаниям злоумышленников, женщина сделала больше 30 денежных переводов на «безопасные» счета
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Около четырех часов подряд оскольчанка отправляла деньги мошенникам.

Около четырех часов подряд оскольчанка отправляла деньги мошенникам.

Фото: "КП" Архив

Очередной жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Старого Оскола. Она сообщила правоохранителям, что лишилась квартиры в одном из микрорайонов города.

Полиция установила, что 19 мая пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и убедил пожилую женщину в том, что мошенники продали принадлежащую ей квартиру. Однако, по заверению злоумышленника, сделка еще не вступила в законную силу и ее можно аннулировать. Для этого якобы необходимо срочно продать жилье, а деньги перевести на безопасный счет.

Оскольчанка в течение десяти дней через агентство недвижимости нашла покупателя и продала квартиру по заниженной стоимости. Заподозрив неладное, риэлторы пытались отговорить пожилую женщину от сделки, но пенсионерка была непреклонна. Она сослалась на то, что хочет срочно уехать к сыну.

Деньги от продажи жилья – 4 млн рублей – пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, перевела на предоставленные счета. Около четырех часов подряд оскольчанка отправляла деньги мошенникам, которые после их получения перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции призывают граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета. Для проверки информации всегда обращайтесь в правоохранительные органы самостоятельно.