Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о вхождении ДРГ на территорию региона.

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о действии на территории региона нескольких вооруженных групп противника. Данные сообщения не соответствуют действительности.

Белгородцам в последнее время поступает большое количество звонков о действии на территории области вооруженных диверсионных групп. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что жители региона могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках.

- Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам, - прокомментировали в оперштабе.