Выпускники в Белгородской области могут онлайн подать заявления в колледжи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские выпускники могут онлайн подать документы в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые. Сделать это можно через Госуслуги, сообщает Министерство образования региона. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах. Их число после начала приемной кампании будет расти.

Сроки подачи заявлений на очную форму обучения для творческих специальностей — до 10 августа, для остальных — до 15 августа. Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов продлят до 25 ноября. Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.

После подачи заявления в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.

Для итогового зачисления абитуриент должен будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании. Подробно узнать о порядке и сроках приема документов можно на сайте выбранного колледжа.