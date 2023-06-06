Жители Шебекино могут получить матпомощь от Красного Креста.

Региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) в Белгороде начало выдавать гуманитарную помощь и принимать заявления жителей из пострадавших от обстрелов районов региона на получение прямых материальных выплат. На матвыплаты уже оформлено свыше 300 обращений, прием документов от граждан продолжается.

Специалисты РКК оказывают нуждающимся гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку в ПВР региона. Сейчас в пунктах временного размещения Белгородской области находятся 4,5 тысячи беженцев из Шебекино и других приграничных районов. Оформить матвыплаты и уточнить информацию по ним можно в Белгородском региональном отделении РКК.

- На данный момент сотрудники РКК в Белгороде уже оформили свыше 300 обращений и продолжают прием документов от граждан, в очереди еще около 200 человек. Размер выплат составляет от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от размера семьи. Материальную помощь могут получить беременные женщины, пенсионеры, семьи с детьми до трех лет, женщины с детьми-инвалидами, семьи с одним кормильцем, многодетные семьи, – уточнил председатель РКК Павел Савчук.

Российский Красный Крест уже доставил в пункты временного размещения в Белгородской области свыше полутора тысяч единиц бутилированной воды, бытовую технику (холодильники, стиральные машины, чайники) и бытовую химию.