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НовостиОбщество6 июня 2023 8:02

Глава белгородского Минздрава опроверг сообщение о переполненных ранеными больницах

Андрей Иконников призвал доверять только официальным источникам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Глава белгородского Минздрава опроверг сообщение о переполненных ранеными больницах.

Глава белгородского Минздрава опроверг сообщение о переполненных ранеными больницах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о большом количестве раненных военнослужащих в больницах региона. Он назвал сообщения, распространяемые в сети фейком.

- В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается, - заявил чиновник.

Иконников призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.