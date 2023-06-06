Глава белгородского Минздрава опроверг сообщение о переполненных ранеными больницах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о большом количестве раненных военнослужащих в больницах региона. Он назвал сообщения, распространяемые в сети фейком.

- В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается, - заявил чиновник.

Иконников призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.