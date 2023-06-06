На рекультивируемой свалке в Белгороде установили 2 резервуара для конечного фильтрата

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Вчера в Юго-Западном микрорайоне на рекультивируемой городской свалке рабочие установили два первых резервуара по 100 кубометров каждый. В них будет поступать конечный фильтрат после всех этапов обработки. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В общей сложности планируется установить резервуаров восемь. Для сбора фильтрата, технической воды, ливневых вод, пожарные резервуары.

- Рекультивация свалки – важнейший экологический проект, который мы начали в Белгороде. Контролирую ход работ лично. Регулярно на объекте встречаемся с подрядчиком, обсуждаем все детали. С коллегами следим, чтобы в точности соблюдались технологии, - рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Напомним, рекультивация свалки организована по нацпроекту «Экология». Завершить работы планируем в ноябре 2024 года.