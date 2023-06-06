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НовостиОбщество6 июня 2023 6:52

Рейсы на маршруте Белгород – Разумное будут действовать в рабочие дни

Утренние и вечерние поезда продолжать курсировать по расписанию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С 6 июня будут курсировать дополнительные поезда по вторникам и средам.

С 6 июня будут курсировать дополнительные поезда по вторникам и средам.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Рейсы по маршруту Белгород – Разумное продолжат курсировать в рабочие дни. Об этом сообщили в Минтрансе Белгородской области.

Несмотря на приостановку пригородного железнодорожного сообщения в направлении станции Нежеголь, курсирование утренних и вечерних городских поездов по рабочим дням до станции Разумное сохраняется по действующему расписанию.

Минтранс области совместно с ППК «Черноземье» договорились о запуске с сегодняшнего дня, 6 июня, поезда №№ 6077/6078 Белгород – Разумное – Томаровка дополнительно по вторникам и средам. Ранее этот поезд курсировал в понедельник, четверг и пятницу.