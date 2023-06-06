Рейсы на маршруте Белгород – Разумное будут действовать в рабочие дни

С 6 июня будут курсировать дополнительные поезда по вторникам и средам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Рейсы по маршруту Белгород – Разумное продолжат курсировать в рабочие дни. Об этом сообщили в Минтрансе Белгородской области.

Несмотря на приостановку пригородного железнодорожного сообщения в направлении станции Нежеголь, курсирование утренних и вечерних городских поездов по рабочим дням до станции Разумное сохраняется по действующему расписанию.

Минтранс области совместно с ППК «Черноземье» договорились о запуске с сегодняшнего дня, 6 июня, поезда №№ 6077/6078 Белгород – Разумное – Томаровка дополнительно по вторникам и средам. Ранее этот поезд курсировал в понедельник, четверг и пятницу.