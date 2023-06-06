В Белгороде открылся дополнительный пункт выдачи гуманитарной помощи шебекинцам

Формируется база промтоваров - в наличии трикотажные изделия для детей и взрослых. фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидом сообщил об открытии дополнительного пункта выдачи гуманитарной помощи шебекинцам. Новая точка развернута в ДС «Космос». Здесь есть помещения для хранения, хорошая транспортная доступность.

- Наши задачи - организовать подвоз, хранение и выдачу промтоваров, продуктовых наборов и одежды. Систематизировать все процессы, - отметил мэр областного центра.

Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Здесь уже заготовили продуктовые наборы (макароны, гречка, крупы, рис, перловка, мясные и рыбные консервы, рыбные консервы, кофе или чай), наборы бытовой химии (мыло, шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки, антисептик); наборы детского питания (пряники, шоколад, печенье, сок, пюре). Формируется база промтоваров - в наличии трикотажные изделия для детей и взрослых.

- От вас, дорогие горожане, по-прежнему много предложений и желания помочь. Есть потребность в предметах первой необходимости: мыло, салфетки, туалетная бумага, зубные пасты и щетки, новая летняя одежда для детей и взрослых, - написал Валентин Демидов.

Все, кто желает оказать помощь, может доставить необходимые вещи в администрацию города Белгорода или непосредственно в ДС «Космос» - вход со стороны спортплощадки.

Еще два центра выдачи гумпомощи сегодня откроют центры будут открыты в культурном центре «Октябрь» в парке Ленина и в торговом центре «Пять звезд».