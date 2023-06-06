У пострадавшего при обстреле подростка черепно-мозговая травма

В утреннем сообщении губернатор Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа. Подростку оказали первую помощь на месте в центральной районной больнице, после чего доставили в областной центр. В момент обстрела ребенок находился на улице.

- 14-летний мальчик из села Глотово Грайворонского округа, который пострадал во время обстрелов вооруженных сил Украины, с черепно-мозговой травмой и контузией доставлен в детскую областную больницу. Врачи помогают, делают всё, что необходимо. Лекарственные препараты есть, мальчик в сознании. Уверен, что быстро пойдет на поправку. Мы все сделаем для этого, - заявил глава Белгородской области.