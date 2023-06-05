Массово эвакуировать людей из Шебекинского городского округа начали с 1 июня. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Пункт временного размещения в «Белгород-Арене» прекратил прием шебекинцев 5 июня. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

- Всех, кто хотел - разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области, - добавил чиновник.

Дежурный ПВР сейчас действует в спортивном комплексе Светланы Хоркиной. По данным мэрии, в последние дни из Шебекино прибывает до 35 человек в сутки. В пункте они проводят максимум один день, а затем всем предоставляют более комфортные условия.

Массово эвакуировать людей из Шебекинского городского округа начали с 1 июня. Приграничные территории попали под непрекращающийся огонь ВСУ. За день пострадали 16 человек. В последующие дни обстрелы не стихли. А 4-го числа украинские террористы пытались прорваться в Белгородскую область.