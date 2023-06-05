С 6 июня в Белгороде откроют дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи

В Белгороде с 6 июня откроются дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

С 10 утра до 17 часов будут работать Центр молодежных инициатив и культурный центр «Октябрь». А с 10:00 и до 20.00 - спортивный комплекс «Космос». К вечеру заработает еще один пункт - это торговый центр «Пять звезд».

Напомним, в Белгороде в ЦМИ (Студенческая, 17а) не только выдают гуманитарку, но и собирают помощь. Принести можно вещи первой необходимости, воду, книжки и игрушки для детей. Аналогичные пункты действуют и в районах области.

В Корочанском районе по адресу: ул. Пролетарская, 39. Телефон: +7 (47231) 5-57-46

В Яковлевском городском округе точка сбора организована в фойе ЦКР «Звездный»: Строитель, ул. Ленина, д. 14. Время работы: с 10:00 до 19:00.

В Новом Осколе - пл. Революции, 31. График: с 8:00 до 17:00. Телефон: 8 (47233) 4-81-73

В Старом Осколе работают несколько точек сбора:

- общежитие СОФ МГРИ (ул. Ленина,13). Ежедневно с 10:00 до 20:00;

- офис ЦМИ (пр-т Комсомольский, 67, 4 этаж). В будни с 9:00 до 18:00;

- ФОК «Студенческий» СТИ НИТУ «МИСиС» (м-н Макаренко, 43). В будни с 9:00 до 18:00;

- ТРЦ «Боше» (м-н Ольминского, 17). Каждый день с 10:00 до 20:00.