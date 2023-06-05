Эвакуированные жители приграничных районов Белгородской области получат две выплаты

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Все жители отселенных приграничных районов Белгородской области получат две единоразовые выплаты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков 5 июня. Такое решение было принято по итогам беседы губернатора с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Суммы и даты платежей должны стать известны в ближайшие два дня.

Уточненный список муниципалитетов, жители которых получат выплаты, выглядит следующим образом:

- Белгородский район: села Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Нехотеевка.

- Валуйский городской округ: село Логачевка, хутор Пригодные Тополи, хутор Нижние Мельницы, село Бутырки, село Вегировка, село Бирюч.

- Волоконовский район: хутор Старый.

- Грайворонский городской округ: село Козинка, село Гора-Подол, село Глотово.

- Краснояружский район: село Староселье.

- Шебекинский городской округ: село Середа, город Шебекино, посёлок городского типа Маслова Пристань, поселок Красное, поселок Ленинский, село Безлюдовка, село Вознесеновка, село Нехотеевка, село Графовка, село Зиборовка, посёлок Шебекинский, село Муром, хутор Мухин, село Маломихайловка, село Нежеголь, село Новая Таволжанка, село Щигоревка, село Ржевка, хутор Панков, хутор Ржавец, хутор Марьино, село Архангельское.

5 июня Грайворонский городской округ вновь попал под обстрел ВСУ. Пострадал 14-летний мальчик из села Глотово. Подростка с контузией доставили в детскую областную больницу в Белгород.