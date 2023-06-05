Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сработала по трем воздушным целям

Вечером 5 мая горожане услышали громкие звуки и заметили характерные следы в небе. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трем воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в телеграм-канале.

Отметим, днем над областным центром также сработала система ПВО – объект был сбит на подлете к городу. Осколками повреждено 2 автомобиля: скорой помощи и легковой.