До +24 градусов ожидается в Белгородской области 6 июня 2023

Если вы стали свидетелем возгорания сухой травы, не оставайтесь равнодушными. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 6 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте игры с огнем детей и подростков. Если вы стали свидетелем возгорания сухой травы, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.