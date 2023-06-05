Белгородские полицейские разыскали пропавшего без вести мужчину при помощи служебной собаки

Разыскать пенсионера полицейским помогла служебная собака. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ОМВД России по Красногвардейскому району Белгородской области обратился житель села Засосна. Он сообщил, что его 62-летний отец ушел из дома и не вернулся. Об этом информирует пресс-служба УМВЖ России по региону.

Полицейские организовали поисковые мероприятия, которые длились больше двух суток. В результате удалось установить очевидца, который сообщил, что видел похожего по приметам мужчину возле лесного массива на окраине Бирюча.

Разыскать пенсионера полицейским помогла служебная собака. Младший инспектор-кинолог ОМВД России по Красногвардейскому району старший сержант полиции Николай Кулыгин обнаружил обувь и вещи мужчины на расстоянии около восьми километров от его дома. Отправившись по следу, служебная собака – бельгийская овчарка по кличке Эффа – привела полицейского к оврагу, где он увидел пенсионера, который в беспомощном состоянии лежал в зарослях травы и кустарника.

- Сотрудники органов внутренних дел оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду медиков, которые доставили его в больницу. В настоящее время жизни пенсионера ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.