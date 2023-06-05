За кражу овцы белгородцев могут посадить на пять лет

В ОМВД России по Прохоровскому району обратился 69-летний фермер из села Тетеревино. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили у него из хозяйственной постройки овцу породы Меринос. Сумма ущерба составила порядка 18 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления троих ранее судимых мужчин. По предварительным данным, злоумышленники вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они решили забраться к фермеру, похитить овцу и продать её, чтобы продолжить застолье.

Оперативники установили личность покупателя. Им оказался проживающий в одном из близлежащих сел мужчина. Похищенное животное изъято и возвращено законному владельцу. В соответствии с п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц и с незаконным проникновением в помещение) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.