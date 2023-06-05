Вячеслав Гладков: «Все трудоспособное население должно иметь работу»

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

5 июня во время оперативного совещания Правительства Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову доложили о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского городского округа для их успешного трудоустройства.

Так, согласно докладу регионального министра социальной защиты населения и труда Елены Батановой, в пунктах временного размещения сотрудники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Помимо этого будет проводиться опрос и консультирование каждого размещенного в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы.

Также для шебекинцев, которые разместились вне ПВР, предусмотрен отдельный механизм. Люди смогут обратиться на горячую линию «Трудоустройство», после чего в течение двух рабочих дней заявителю подберут подходящую вакансию.

Для всех жителей Шебекинского округа, работавших в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объеме. Глава региона подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР.

- Мне нужны еженедельные доклады по динамике. Меня интересует, какое количество людей трудоустроено. Цель у нас простая: все трудоспособное население должно получить работу. У нас все понятно с бюджетниками - заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещенных в ПВР жителей. Условия изменились. Однако дети и старики никуда не делись, необходимость заниматься спортом и досугом – тоже. Просто изменился формат работы. Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.