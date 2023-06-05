150 пешеходов нарушили ПДД в Белгородской области 3 - 4 июня 2023

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1385 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 37 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 14 ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 85 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 150 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 72 водителя. Также составлено 168 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 19 - за выезд на встречную полосу.