Белгородские власти опровергли информацию о вторжении украинских войск и всеобщей мобилизации

Сегодня, 5 июня, в интернете тиражируется видео, на котором якобы транслируется сигнал взломанной радиостанции. В звуковом сообщении уточняется, что украинские войска вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, на территории названных областей введено военное положение, сегодня будет подписан приказ о всеобщей мобилизации, жителей Курской, Белгородской и Брянской области просят эвакуироваться вглубь России. Как заверил оперштаб нашего региона, все это ложь.

Цель сообщения - посеять панику среди мирных белгородцев. Власти призывают сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.

В случае ЧС вся оперативная информация будет оперативно размещена в аккаунтах оперштаба и в других официальных источниках.

Тем временем, с опровержением уже выступило правительство Воронежской области, где активно распространяется видео.