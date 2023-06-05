Белгородские школьники сдают ЕГЭ по истории и физике 5 июня 2023

На ЕГЭ по истории зарегистрировалось 870 участников, по физике – 869. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 5 июня, экзамены пройдут для 1739 ребят из нашего региона, из них 1736 – выпускники текущего года. На ЕГЭ по истории зарегистрировалось 870 участников, по физике – 869. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов. Результаты экзаменов по истории и физике выпускники узнают не позднее 21 июня.