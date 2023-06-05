Белгородский грузчик похитил с работы не менее 490 тысяч рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершенного в крупном размере с использованием служебного положения). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что подозреваемый работал грузчиком на металлобазе в Алексеевке. На протяжении года он похищал деньги от продажи металлических изделий. Общий улов составил не менее 490 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.