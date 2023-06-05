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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:14

Белгородский грузчик похитил с работы не менее 490 тысяч рублей

Он работал на металлобазе в Алексеевке
Алексей СЕРГУНИН
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершенного в крупном размере с использованием служебного положения). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что подозреваемый работал грузчиком на металлобазе в Алексеевке. На протяжении года он похищал деньги от продажи металлических изделий. Общий улов составил не менее 490 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.