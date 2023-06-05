В Белгородской области изъяли свыше 800 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции

Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» проводилось на территории нашего региона с 15 по 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В проведении операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции: экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, службы участковых уполномоченных и автоинспекторы.

За 14 дней было изъято свыше 800 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Зафиксировано 54 административных правонарушения, из которых 13 связаны с нарушением правил торговли алкогольной продукцией, 38 - с выпуском и оборотом продукции, немаркированной специальными или акцизными марками, и три - с нарушением порядка учета алкогольной продукции.