В Белгороде состоится театральный фестиваль «Интонация»

12 июня на сцене Белгородской государственной филармонии состоится фолк-мюзикл «Снегурочка».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В рамках фестиваля можно будет посетить как премьерные показы, так и знакомые и любимые постановки.
9 июня
Детский музыкальный театр Детской школы искусств № 1 города Белгорода
11:00 – открытие фестиваля;
11:20 – мюзикл «Алые паруса».
Театр имени М. С. Щепкина:
18:00 – спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас».
10 июня
Белгородский государственный театр кукол
13:00 – спектакль «Рядовой Воробышек».
Театр имени М. С. Щепкина
15:00 – моноспектакль «Королева русского юмора»
18:00 – драма «Васса Железнова».
11 июня
Детский музыкальный театр Детской школы искусств № 1 города Белгорода
11:00 – документальный спектакль «Красота спасёт мир?»;
14:00 – спектакль «Свои люди – сочтёмся».
Театр имени М. С. Щепкина
18:00 – спектакль «Женитьба».
12 июня
Белгородская государственная филармония
17:00 – фолк-мюзикл «Снегурочка».
На спектакли театра имени М. С. Щепкина, Губкинского театра для детей и молодёжи и Старооскольского театра для детей и молодёжи можно купить в кассе театра им. М. С. Щепкина.