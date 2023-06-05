В Белгороде состоится театральный фестиваль «Интонация»

12 июня на сцене Белгородской государственной филармонии состоится фолк-мюзикл «Снегурочка». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках фестиваля можно будет посетить как премьерные показы, так и знакомые и любимые постановки.

9 июня

Детский музыкальный театр Детской школы искусств № 1 города Белгорода

11:00 – открытие фестиваля;

11:20 – мюзикл «Алые паруса».

Театр имени М. С. Щепкина:

18:00 – спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас».

10 июня

Белгородский государственный театр кукол

13:00 – спектакль «Рядовой Воробышек».

Театр имени М. С. Щепкина

15:00 – моноспектакль «Королева русского юмора»

18:00 – драма «Васса Железнова».

11 июня

Детский музыкальный театр Детской школы искусств № 1 города Белгорода

11:00 – документальный спектакль «Красота спасёт мир?»;

14:00 – спектакль «Свои люди – сочтёмся».

Театр имени М. С. Щепкина

18:00 – спектакль «Женитьба».

12 июня

Белгородская государственная филармония

17:00 – фолк-мюзикл «Снегурочка».

На спектакли театра имени М. С. Щепкина, Губкинского театра для детей и молодёжи и Старооскольского театра для детей и молодёжи можно купить в кассе театра им. М. С. Щепкина.