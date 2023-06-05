В Белгородской области «Киа» сбила трех детей

Полицейские призывают водителей при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными и готовыми в любой момент затормозить. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, вчера, 4 июня, в 20:40 на улице Маринченко в поселке Чернянка 21-летний водитель автомобиля «Киа» наехал на трех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Девочки пяти, шести и десяти лет переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному искусственными неровностями. В момент происшествия мама одной из несовершеннолетних находились рядом с проезжей частью. Дети с травами доставили в медицинское учреждение.

Полицейские призывают водителей при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными и готовыми в любой момент затормозить. Уже на подъезде необходимо снизить скорость и продолжать движение, лишь пропустив пешеходов или убедившись в их отсутствии. Родителям рекомендуется при пересечении проезжей части держать детей за руку. Использование светоотражающих элементов в темное время суток значительно снижает для пешехода риск попасть в ДТП.