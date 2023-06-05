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НовостиОбщество5 июня 2023 6:19

В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 104 «Энергомаш - п. Новосадовый» заработала система оплаты проезда вход/выход

Теперь карту нужно прикладывать два раза
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 5 июня для оплаты проезда пассажирам нужно прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. При первом прикладывании на экране появляется надпись «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

В настоящее время система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 134,147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

Напомним, с расписанием, схемами движения маршрутов и остановками общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», а также на интерактивной карте.