Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадал мирный житель. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадал одни мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавший находится под присмотром врачей, его жизни ничто не угрожает. Глава региона выразил уверенность в том, что медики быстро помогут встать ему на ноги.

Кроме того, в ночь на 5 мая в Белгородском районе на один из энергетических объектов с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате случился пожар. Аварийные службы утром начнут восстановительные работы.