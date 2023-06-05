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НовостиПроисшествия4 июня 2023 23:20

Гладков: в Белгородском районе горит один из энергетических объектов

По предварительным данным, было сброшено взрывное устройство с беспилотника
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на одном из энергетических объектов в Белгородском районе. По предварительной информации, причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Никто не пострадал.

- В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы, - сообщил глава региона в телеграм-канале.